Гости из рекордного числа стран отдохнули в Крыму

Симферополь, , 08:42 — REGNUM В 2018 году в Крыму побывали представители 132 стран мира. Об этом сообщил журналистам глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он отметил, что на полуострове отдохнули гости из рекордного числа стран. Более того, перечень этих стран поражает разнообразием — в нем страны ближнего и дальнего зарубежья.

Так, Крым посетили туристы из США, Великобритании, Австрии, Германии и Канады. Чаще всего, отметил Черняк, иностранные гости предпочитают крымские санатории.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Крым посетило рекордное за послесоветский период количество туристов — более шести миллионов человек. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 29%. При этом 16% туристов прибыли на полуостров через границу с Украиной.

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