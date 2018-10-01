Банк России повысил коэффициент риска по ипотеке с низким первым взносом

Москва, , 23:03 — REGNUM Совет директоров Банка России принял решение о повышении коэффициента риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве с низким первоначальным взносом, сообщает 1 октября пресс-служба регулятора.

«В результате применения надбавок данный вид кредитов в целях расчёта достаточности капитала кредитных организаций будет взвешиваться с коэффициентом 200% (до указанных изменений применялся коэффициент 150%)», — говорится в сообщении.

С 1 января 2018 года для кредитов с первоначальным взносом в размере 10−20% действовал коэффициент 150%, со взносом менее 10% — коэффициент 200%.

Уточяется, что «решение вступит в силу через три месяца и будет применяться к кредитам, выданным с 1 января 2019 года».

Напомним, в Центробанке ещё в начале сентября предупредили о возможном повышении коэффициентов в связи с тем, что в течение последних кварталов наблюдался рост доли кредитов с низким первоначальным взносом, что регулятор счёл тревожной тенденцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк: Ставка по ипотеке в России в августе снизилась до 9,42%