У граждан РФ в октябре стало меньше «свободных денег»

Москва, , 11:42 — REGNUM Объем так называемых свободных денег у жителей России в октябре 2018 года составил 22 тыс. рублей. По сравнению с сентябрем этот показатель снился на 500 рублей или 2,2% в сентябре (23,1 тыс. рублей). Таковы данные исследования исследовательского холдинга «Ромир».

По мнению социологов, в российских семьях за месяц осталось меньше «свободных денег» осталось, потом что даёт о себе знать инфляция (рост цен),

Наибольшую потерю «свободных денег» в России понесли жители стотысячников. В октябре свободных от повседневных расходов денег осталось 15,1 тыс. рублей, это на 1 тыс. рублей меньше, чем в сентябре. В городах-полумиллионниках объемы «свободных денег» сократились на 400 рублей до 23,2 тыс. рублей.

В октябре не изменился размер «свободных денег» относительно сентября у жителей мегаполисах, он остался на уровне 28,5 тыс. рублей.

Исследовательская скан-панель Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре объем «свободных денег» у жителей России вырос на 4,8% или в среднем на 1000 рублей, достигнув 21,9 тысяч рублей. Индекс свободных денег (ИСД) показыал возможности потребления сверх основных трат.

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