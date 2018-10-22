Экономист объяснил появление «свободных денег» у граждан РФ

Москва, , 16:04 — REGNUM Появление у жителей России свободных денег, зафиксированное в сентябре, можно объяснить сезонным фактором. Об этом 22 октября рассказал доктор экономических наук Никита Кричевский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Есть статистические показатели — снижение реальных доходов, а есть социологические, показатели в результате опросов населения. В этом разница. Почему в сентябре свободных денег стало больше? Потому что закончились отпуска, экономическое оживление, собрали детей в школу, стало меньше трат, наконец, главное, продукты стали в сентябре дешевле — собрали урожай», — сказал он.

Депутат Госдумы Юрий Афонин (КПРФ) предложил обсудить ситуацию по итогам года.

22 октября исследовательский холдинг «Ромир» сообщил об увеличении «свободных денег» у жителей России. В сентябре их объем вырос на 4,8% или в среднем на 1000 рублей, достигнув 21,9 тысяч рублей. Индекс свободных денег (ИСД) показывает возможности потребления сверх основных трат.

При этом реальные доходы граждан, по данным Росстата, в сентябре сократились на 1,5%.