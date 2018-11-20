Минздрав потратит 1,2 млрд рублей на кампанию против рака

Москва, , 10:06 — REGNUM Информационно-коммуникационную кампанию против онкологических заболеваний намерен реализовать Минздрав в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Затраты составят около 1,2 млрд рублей, говорится в паспорте федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Кампания в интернете и СМИ будет направлена на ранее выявление рака и «повышение приверженности к лечению». Ежегодно в течение шести лет на неё будут выделять по 200 млн рублей.

Средства пойдут на создание тематического интернет-портала и программ для федерального и регионального телевидения. Предполагаются и публикации в печатных изданиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова призвала жителей России употреблять в пищу поменьше колбасы, сосисок и бекона из-за канцерогенных свойств таких продуктов. Введение акцизов на колбасные изделия, о котором ранее сообщили СМИ, в министерстве не поддержали.

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