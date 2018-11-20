Минздрав посоветовал жителям России есть поменьше колбасы

Москва, , 07:22 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ не поддерживает акцизы на колбасные изделия, однако рекомендует жителям России употреблять в пищу поменьше колбасы, сосисок и бекона. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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«Мы просто все желаем и имеем это в виду, не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — сказала Скворцова.

Глава ведомства отметила, что рекомендация экспертов ввести акцизы на колбасные изделия основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что все продукты, наносящие вред здоровью человека, должны облагаться акцизами. В их числе министр назвала табак, алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты переработки красного мяса. Глава Минздрава отметила, что они являются канцерогенами и вызывают «скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний».

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«Бред»: о введении «налога на колбасу»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Экспертный совет при правительстве России выступил с предложением поднять акциз на продукты переработки красного мяса (колбасу, сосиски, бекон). По мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от сборов средства авторы инициативы советуют направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания. Так, повышение «колбасного» акциза может превысить 160 рублей на 1 кг, а конечная стоимость колбасных изделий — вырасти почти на 30%.

Ранее «Известия» сообщили, что в Минздраве эту инициативу поддержали. В Минсельхозе РФ выступили против этой инициативы.

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