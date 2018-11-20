Минпромторг пообещал помощь волгоградскому комбинату «Красный Октябрь»

Волгоград, , 10:02 — REGNUM Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пообещал поддержать волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», признанный банкротом. 19 ноября в Москве состоялась встреча министра и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, на которой в том числе обсуждались и проблемы одного из крупнейших предприятий региона, сообщили в пресс-службе администрации области.

«Министр подтвердил готовность и далее оказывать государственную поддержку предприятиям региона, в том числе и «Красному Октябрю», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в пресс-службе не уточнили, о какой именно поддержке идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Арбитражный суд Волгоградской области признал комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Долг предприятия по налогам составляет 130 млн рублей. В этот же день завод приостановил работу. Она была возобновлена 13 ноября. К 1 декабря региональные власти должны разработать поэтапный план спасения предприятия. В частности, предлагается зарегистрировать новый торговый дом завода. Также в ближайшее время должен начаться аудит всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Красный Октябрь».

Отметим, что на комбинате, который был основан в 1897 году и который сейчас является крупнейшим производителем специальных марок стали, работают 3,5 тыс. человек.

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