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На волгоградском «Красном Октябре» восстановили производство

Экономика

Производство было приостановлено после признания комбината банкротом

На волгоградском «Красном Октябре» восстановили производство
Alexxx1979
Металлургический комбинат «Красный Октябрь»

Волгоград, 13 ноября 2018, 16:39 — REGNUM  На волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь» 13 ноября восстановлено производство, которое было приостановлено после признания завода банкротом. Как сообщил ТАСС, на предприятии запустили электросталеплавильный цех №2 и электросталеплавильную печь №6, от которых зависит все производство.

«Сегодня в 8 утра включили печь, прокатные станы, и в ближайшие 30 минут печь даст первую плавку после простоя в течение трех суток. Работа комбината была приостановлена в связи с банкротством, сегодня работа полностью возобновлена во всех цехах», — цитирует издание директора по производству Сергея Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября Арбитражный суд признал комбинат «Красный Октябрь» банкротом. До 1 декабря региональные власти должны подготовить поэтапный план спасения предприятия. Сейчас на комбинате, который был основан в 1897 году и который сейчас является крупнейшим производителем специальных марок стали, работают 3,5 тыс. человек.

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