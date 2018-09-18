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Росстат зафиксировал сокращение долгов по зарплате в России

Экономика

Задолженность по заработной плате в августе сократилась на 5%

Москва, 18 сентября 2018, 17:50 — REGNUM  Суммарная задолженность по заработной плате в России за август снизилась на 169,5 млн рублей, или на 5,0%, и по состоянию на 1 сентября составила 3 млрд 219 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщается, из общей суммы невыплаченной заработной платы 616 млн рублей (19,1%) приходится на долги, образовавшиеся в 2017 году, и ещё свыше 1,1 млрд рублей (34,4%) — на долги, образовавшиеся в 2016 году и ранее.

По данным на 1 сентября, задолженность по зарплате имелась в общей сложности перед 47 тысячами человек, из которых 49% — работники обрабатывающих производств, 21% — строительства, 7% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 6% — транспорта, 4% — добычи полезных ископаемых.

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