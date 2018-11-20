«Татфондбанк» «прицелился» во владельца казино игорной зоны «Азов-Сити»

Казань, , 04:30 — REGNUM Обанкроченный год назад ПАО «Татфондбанк» планирует обратиться в суд с иском о несостоятельности ООО «Роял Тайм» — «дочке» крупнейшей инвестиционной группы, которая восемь лет назад открыла первое казино в игорной зоне «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Конкурсный управляющий банка усмотрел признаки банкротства у своего должника, о своём намерении подать иск он сообщил в базе юридически значимых событий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Через месяц ТФБ, лишившийся лицензии в марте 2017 года и в апреле уже обанкроченный, сможет обратиться в суд с соответствующим иском к казанскому ООО «Роял Тайм». Основным владельцем последнего является ООО «Роял Тайм Групп» — крупнейший российский инвестор из Татарии, за которым стоит кипрская GUCEN ENTERPRISES LTD. Вторым владельцем с незначительной долей в ООО «Роял Тайм» выступает Рустем Галлямов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в сентябре 2004 года, его основной вид деятельности — организация и проведение азартных игр, заключение пари. Уставный капитал — 618 137 056 рублей, гендиректор — Вячеслав Макарушкин. Среднесписочная численность работников — почти 570 человек. ООО также выступало соучредителем четырех юрлиц, три из которых уже ликвидированы. Действующее ООО «Фарлонг» было учреждено 11 мая 2018 года в Татарии, основной вид деятельности — предоставление услуг в области растениеводства.

«30 января 2010 года дочерней компанией «Роял Тайм» было открыто первое в России казино ORACUL, расположенное на территории южной игорной зоны «Азов-Сити», — отмечается на официальном сайте компании ООО «Роял Тайм Групп».

Напомним, по игорной зоне в конце октября 2018 года правительством РФ принято решение о ликвидации. Она прекратит деятельность с 31 декабря 2018 года

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Между тем 19 ноября 2018 года ТФБ в едином реестре юридически значимых событий юрлиц обнародовал объявление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Роял Тайм» «несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Отметим, бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин, который на сегодня сам является банкротом и проходит фигурантом по ряду уголовных дел, выступал поручителем по ряду кредиторов ООО «Роял Тайм Групп». В начале ноября 2018 года в рамках дела о банкротстве экс-банкира ТФБ выставил претензии на сумму свыше 724 млн рублей. Долг как раз и возник по договорам поручительства за кредиты ООО.

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