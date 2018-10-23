Правительство России ликвидирует игорную зону «Азов-Сити»

Москва, , 13:18 — REGNUM Распоряжение правительства России о ликвидации первой федеральной игорной зоны «Азов-Сити», расположенной на территории Краснодарского края, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону «Азов-Сити», созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля 2016 года Госдума РФ решила, что деятельность игорной зоны «Азов-сити» на территории Краснодарского края будет продлена до 31 декабря 2018 года.

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