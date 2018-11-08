«Татфондбанк» требует со своего бывшего руководителя ещё 724 млн рублей

Казань, , 08:17 — REGNUM В банкротном деле экс-главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина резко могут вырасти долги перед основным кредитором — банком, которым ранее и руководил должник. ТФБ направил в адрес конкурсного управляющего экс-банкира претензии на сумму свыше 724 млн рублей — задолженность, которая возникла по договорам поручительства за кредиты ООО «Роял Тайм Групп». Дата рассмотрения ходатайств пока не назначена. Если суд удовлетворит претензии, то реестр кредиторов увеличится в 1,5 раза, на октябрь 2018 года в него включена сумма чуть более 525,113 млн рублей, из которых свыше 356,2 млн рублей приходится на ТФБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, бывший председатель правления «Татфондбанка», лишенного лицензии в марте 2017 года и накопившего перед своими бывшими клиентами долгов на более 158 млрд рублей, был признан банкротом в июле 2018 года. После не улучшившей финансовое положение Роберта Мусина процедуры реструктуризации задолженности, была введена процедура реализации имущества. По результатам инвентаризации выяснилось, что у экс-банкира кроме 100%-ных долей в четырёх фирмах, есть разные доли ещё в семи компаниях. Часть своих фирм собственник пытается ликвидировать, а кредиторы выступают против этого.

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Помимо банкротства, Роберт Мусин проходит фигурантом ряда уголовных дел, возбуждённых по факту мошенничества и вывода активов из банка. Большую часть прошлого года экс-глава ТФБ провёл в СИЗО, а в январе 2018 года был отправлен под домашний арест. Расследование дел продолжается, ущерб по ним превысил 50 млрд рублей.

Основным кредитором Роберта Мусина, который и инициировал его банкротство, является ТФБ. Банк в начале ноября 2018 года решил пополнить объём своих требований и подал два ходатайства о включении в реестр требований 419 926 446,81 рубля и 305 668 500 рублей.

В 2014—2015 годах между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Роял Тайм Групп» были заключены пять кредитных договоров. Сумма задолженности по ним — 520 950 474,25 рубля.

«В обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из указанных договоров кредита между ПАО «Татфондбанк» и Мусиным Р. Р., были заключены договоры поручительства, согласно которым поручитель обязался солидарно отвечать перед ПАО «Татфондбанк» за исполнение ООО «Роял Тайм Групп» обязательств по вышеуказанным кредитным договорам», — отмечается в заявлении банка.

По этой серии кредитов банк требует у Роберта Мусина 305 668 500 рублей.

Ещё по 12 кредитам, выданным той же компании, за которую снова поручился экс-банкир, сумма претензий уже превышает 419,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, казанское ООО «Роял Тайм Групп», существующее с 2008 года, является компанией-инвестором и соучредителем оператора игорной зоны «Азов-Сити». Единственный участник ООО — кипрская GUCEN ENTERPRISES LTD.

Суд пока не назначил дату рассмотрения новых претензий ТФБ. На октябрь 2018 года в реестр кредиторов банкира была включена сумма чуть более 525,113 млн рублей, из которых свыше 356,2 млн рублей приходилось на ТФБ.