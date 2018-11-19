Apple «разочаровывает» Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, , 20:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США торгуются в «красной зоне» из-за потерь Apple и других «высокотехнологичных» корпораций, 19 ноября передает агентство Reuters.

Через час после открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 96,70 пункта (0,38%), до 25 316,52 пункта, индекс S&P 500 снизился на 11,02 пункта (0,40%), до 2725,25 пункта, индекс Nasdaq снизился на 72,18 пункта (1,00%), до 7175,69 пункта.

Падение рынка связано, прежде всего, с потерями корпорации Apple, их поставщиков Lumentum Holdings, Universal Display, Cirrus Logicи Skyworks Solutions, а также других компаний «высокотехнологичного» сектора.

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