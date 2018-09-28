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Спасибо Apple: Фондовый рынок США закончил день в плюсе

Экономика

Положительный тренд вызван успехами высокотехнологичных компаний

Спасибо Apple: Фондовый рынок США закончил день в плюсе
Иллюстрация: CIA
На Нью-Йоркской фондовой бирже

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  Фондовый рынок США закончил торги в плюсе — рост основных индексов составил от 0,2% до 0,65%, 27 сентября передает агентство Reuters.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 55,13 пункта (0,21%), до 26 440,41 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 8,1 пункта (0,28%) и остановился на отметке 2914,07 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 51,60 пункта (0,65%), до 8041,97 пункта.

Положительный тренд вызван успехами высокотехнологичных компаний — в первую очередь компании Apple, за новыми «айфонами» которой стоят очереди по всему миру.

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