В России набирает популярность событийный туризм

Москва, , 11:59 — REGNUM Событийные туризм набирают популярность в России и по всему миру. Он является эффективным инструментом привлечения туристов и драйвером развития туристских территорий. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, сообщили в Ростуризме.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)» в 2017 году планируется проведение целого ряда мероприятий при поддержке Ростуризма: «Главная Масленица страны в Ярославле», гастрономические фестивали «Шашлык-Машлык» в Чеченской Республике, «Медовуха Fest» в Суздале (Владимирская обл.), Выставка «Улица Дальнего Востока» в Приморском крае, «О, да! Еда!» в Краснодарском крае, «Виноград» в Крыму и другие.

Практика показывает, что широкомасштабные мероприятия гарантированно привлекают в регион большее количество туристов из регионов России и из-за рубежа.

Самым привлекательным для путешественников регионом России является Москва. В 2016 году доход столицы от туризма составил более 0,5 трлн рублей. В 2016 году столицу с туристической целью посетили 17,5 млн человек, что на 40% больше, чем в 2010 году. В прошлом году впервые столицу рекламировали как центр событийного туризма.

«Москва выступает образцом успешного развития событийного туризма, и ее уникальный опыт должен быть учтен в субъектах Российской Федерации в интересах планомерной реализации туристического потенциала страны», — отметил Сафонов.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.