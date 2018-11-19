Авиастроители из России и Франции обсудили сотрудничество в аэронавтике

Париж, , 13:32 — REGNUM Вопросы расширения сотрудничества в крупных международных проектах и участие в перспективных направлениях развития воздушного транспорта обсудили участники XXVI заседания рабочей группы по авиастроению Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК). Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского.

Основными спикерами на заседании с российской стороны стали представители Минпромторга РФ, Росавиации, ГК «Ростех» и ведущих предприятий авиационной отрасли страны. Французскую сторону представили сотрудники и руководители компаний и научных центров, таких как Airbus, Dassault Systemes, Safran, посольства Франции в России и Генерального директората гражданской авиации Франции.

Начальник сектора развития международного сотрудничества ЦАГИ Александр Двойников отметил, что «аэронавтика остается ключевым направлением в области научной кооперации Франции и России». По его словам, указанный приоритет подтверждается «беспрецедентным числом совместных проектов по сравнению с другими направлениями сотрудничества».

СЕФИК занимает одно из центральных мест в сфере межправительственного взаимодействия России и Франции. В рамках совета действуют 12 рабочих групп по ключевым направлениям сотрудничества двух стран, в том числе по авиастроению, космосу, энергетике, сотрудничеству в сфере инноваций и другим.

Ранее в институте сообщали, что разработанный в России пассажирский лайнер МС-21 проходит процедуру валидации в Европейском агентстве авиационной безопасности EASA.

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