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Российский самолет МС-21 проходит сертификацию в европейском агентстве

Экономика

Испытания проходят в подмосковном Жуковском

Российский самолет МС-21 проходит сертификацию в европейском агентстве
Иллюстрация: Russianplanes.net
Кабина самолёта MC-21

Жуковский, Московская область, 16 октября 2018, 12:50 — REGNUM  Флагман отечественного авиастроения МС-21 проходит сертификационные испытания в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA), сообщает 16 октября пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского.

Одним из этапов валидации — процедур для признания соответствия авиалайнера требованиям летной годности других государств — является участие специалистов EASA в летных испытаниях. С этой целью в ЦАГИ был создан специальный пилотажный стенд МС-21.

«Визит летчиков-экспертов EASA стал первым, но далеко не последним. Стенд, разработанный специалистами института, будет востребован для обучения пилотов и решения других задач», — прокомментировал директор сертификационного центра ЦАГИ Валерий Матвеев участие европейских коллег в испытаниях.

МС-21−300 — ближне-среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, способный взять на борт от 163 до 211 пассажиров. Самолет предназначен для использования в массовых гражданских перевозках. Разработан специалистами корпорации Иркут и ОКБ им. А.С. Яковлева.

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Авиастроение
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