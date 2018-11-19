Рекорд по винограду и мясо в Иран: на что Дагестан потратил 2 млрд рублей

Махачкала, , 12:29 — REGNUM На поддержку агропромышленного комплекса Дагестана в 2018 году было выделено более 2,1 млрд рублей. Около 2 млрд рублей составили инвестиции из федерального бюджета. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на республиканском аграрном форуме «Золотая осень Дагестана-2018», сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе министерства.

Среди положительных показателей, достигнутых в 2018 году, Абдулмуслимов отметил рекордный за постсоветскую историю урожай винограда и высокие результаты в производстве овощей.

«Ежегодно в республике выращивают в пределах 1,5 млн тонн овощной продукции, из которых за пределы Дагестана вывозят порядка 500−600 тысяч тонн», — сообщил министр.

Он добавил, что в 2018 году также отмечается рост валового сбора риса: на 9 ноября убрано около 86,5 тыс. тонн продукта, что на 1,5 тыс. тонн больше урожая 2017 года. Также Абдулмуслимов отметил, что в 2018 году из Дагестана в Иранскую Республику было поставлено более 3500 тонн баранины.

Читайте также: Жители Ирана впервые попробуют вкус дагестанской говядины

Напомним, в октябре в Москве прошёл Всероссийский форум «Золотая осень — 2018», в котором Дагестан удостоился Гран-при выставки. Всего на площадке дагестанские производители завоевали 53 медали, 38 из которых — золотые.

Читайте также: «Виноградный» рекорд обошёлся Дагестану в 580 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, на агропромышленном форуме «Золотая осень — 2018» было подписано соглашение между Дагестаном и Ираном о поставках мяса крупного рогатого скота. Согласно договору, дагестанское предприятие СПоК «Агросоюз» Ногайского района поставит в Иран 800 тонн мяса телятины на общую сумму 393,6 млн рублей.