Жители Ирана впервые попробуют вкус дагестанской говядины

Махачкала, , 11:18 — REGNUM Республика Дагестан и Исламская Республика Иран подписали соглашение о поставках мяса крупного рогатого скота. Договор был заключён на проходящей в Москве XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Контракт был заключен между СПоК «Агросоюз» Ногайского района Дагестана и иранской фирмой «Ayance Pazhohi Fardi». Согласно договору, дагестанское предприятие поставит в Иран 800 тонн мяса телятины на общую сумму 393,6 млн рублей. Подписанное соглашение на поставку дагестанской говядины станет первой поставкой Из России в Иран.

Напомним, что СПоК «Агросоюз» был образован в июле 2016 года. В настоящее время предприятие является одним из самых крупных и технически оснащенных на территории Дагестана. Оно включает в себя 13 фермерских хозяйств и 50 членов кооперации. На его базе функционируют убойный цех, цех по первичной переработке шкур, зерносклад и откормочные комплексы на 800 голов крупного рогатого скота.