«Виноградный» рекорд обошёлся Дагестану в 580 млн рублей

Махачкала, , 12:54 — REGNUM Около 580 млн рублей было направлено в 2018 года на развитие виноградарства в Дагестане. Из них 460 млн рублей было выделено из федерального бюджета на субсидирование работ по закладке и уходу за новыми виноградниками, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Напомним, в 2018 году в Дагестане было собрано более 171 тыс. тонн винограда, что стало лучшим показателем республики с 1991 года. Наилучшие результаты показали аграрии Дербентского и Каякентского районов, собравшие 55,6 тыс. тонн и 28,5 тыс. тонн соответственно. Свыше 120 тыс. тонн «солнечной ягоды» было направлено на переработку, в основном — на выработку коньячных и шампанских виноматериалов.

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В 2017 году виноградари Дагестана получили поддержку в размере 480 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам года в республике было собрано более 168,8 тыс. тонн винограда, что составляло 39,7% от его валового производства в России в целом.