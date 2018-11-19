Рубль могут ослабить покупки валюты ЦБ РФ на открытом рынке

Москва, , 07:06 — REGNUM На торгах Московской биржи 16 ноября рубль немного ослаб по отношению к мировым резервным валютам. К закрытию торгов 16 ноября «россиянин» потерял в стоимости 0,09% к доллару и 0,67% к евро. По итогам пятничных торгов за доллар давали 65,99 руб., за евро — 75,35 руб. Интервью председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной агентству Bloomberg было воспринято валютным рынком с тревогой, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В интервью Набиуллина заявила, что ЦБ может возобновить покупки валюты на открытом рынке по заданию Минфина, и это может произойти, по ее словам, в любой момент. Хотя руководитель Центробанка сделала оговорку, что регулятору выгоднее начинать покупку при более крепком рубле, чем сейчас, она не сказала, до какого уровня должен будет укрепиться курс рубля, чтобы ЦБ начал покупать валюту. Тревожные ожидания входа ЦБ на валютную биржу могут оказывать давление на курс рубля и на этой неделе.

На торгах в Лондоне баррель нефти Brent 16 ноября подорожал на 0,54%, до $66,96 за баррель. Курс евро к доллару к вечеру пятницы вырос на 0,76%, опасения насчет бюджетных проблем Италии несколько ослабли. Исходя из позитивных новостей, но на фоне ожиданий покупок, валюты курс доллара на сегодня, 19 ноября, немного скорректировался до 65−67,3 руб./долл., курс евро — до 75−76 руб./евро.

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