Резкой девальвации рубля не произойдет

Москва, , 15:43 — REGNUM В части перспектив российской национальной валюты на следующую неделю, хочется отметить, что основными драйверами динамики курса рубля выступят всё те же уже всем привычные факторы. К этим факторам надо отнести цены на товарно-сырьевом рынке и основные тренды на мировом валютном и фондовом рынках. В целом российский рубль пока достаточно устойчив, несмотря на существенное снижение цены нефти, которое произошло за октябрь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

«Сейчас, когда выяснилось, что американские законодатели сконцентрированы на рассадке в свои кресла согласно билетам, полученным для прохождения в Конгресс США, и новый пакет так называемых санкций в отношении РФ они явно до конца текущего, календарного года принимать не собираются, а цена на чёрное золото на товарно-сырьевом рынке нащупала пусть хрупкое, но, возможно, дно, рубль имеет все шансы на стабилизацию на текущих уровнях, близких к 65−66 рублям за один доллар», — считает эксперт.

При резком изменении мировой финансовой конъюнктуры нового витка резкой девальвации российской национальной валюты не произойдет, как минимум до завершения саммита стран формата G-20, на котором запланирована встреча президента США и президента РФ. Но в целом не исключена возможность усиления давления на рубль на фоне очередного провала цен на сырьё, но потенциал снижения курса рубля к доллару пока ограничен уровнем в 68,50−70, а в отношении евро — уровнем 77−80.

«Но, скорее всего, можно будет стать свидетелями позиционной торговли и тихого укрепления национальной валюты, если саммит стран G-20 не явит миру новые перспективы. Если на саммите будут даны новые намёки на улучшение отношений между США и России, то курс российского рубля сможет существенно укрепиться по отношению к доллару и единой европейской валюте», — полагает Блинов.

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