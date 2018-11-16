Ивановский губернатор признал претензии Генпрокуратуры

Иваново, , 13:17 — REGNUM Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский признал законными и обоснованными претензии Генеральной прокуратуры в связи с нарушениями законодательства в отношении соблюдения прав дольщиков. Представление Генпрокуратура, как сообщало ИА REGNUM, внесла в начале октября. 16 ноября пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в регионе принимаются меры для устранения выявленных нарушений.

Об этом: Губернатор Ивановской области получил представление от Генпрокуратуры

В числе мер, которые были приняты в регионе — увольнение с должности гендиректора «Регионального фонда капитального ремонта», состоявшееся буквально на днях, прекращение контракта с заместителем председателя правительства Ивановской области — руководителем комплекса строительства Ивановской области. В 2019 департамент строительства и архитектуры Ивановской области планирует провести контрольные мероприятия в части соблюдения законодательства о долевом строительстве в отношении пяти строительных компаний. Что касается проблемных долгостроев, то для их завершения разработаны планы-графики, активизирована работа по выработке механизмов завершения строительства.

В регионе будет актуализирована региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: соответствующий проект постановления правительства Ивановской области уже подготовлен. До конца 2020 года планируется силами регионального оператора отремонтировать 492 многоквартирных дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Генпрокуратура РФ внесла представление в адрес губернатора Ивановской области. Претензии прокуратуры касались действующих в регионе нормативных актов, противоречащих федеральному градостроительному законодательству, а также реализации программы капремонта: выяснилось, что в 2018 году из общего числа многоквартирных домов, внесенных в план, ремонт не завершили ни в одном.

Добавим, что на днях пост гендиректора регионального фонда капремонта покинул Алексей Дурдин. Впрочем, сам он причины своего увольнения связал не с неудовлетворительной работой фонда, а с тем, как он сам написал на своей странице в соцсети, не позволял «раздербанивать».

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