Губернатор Ивановской области получил представление от Генпрокуратуры

Иваново, , 20:09 — REGNUM Представление об устранении нарушений федерального законодательства внесено губернатору Ивановской области (пока с приставкой врио) Станиславу Воскресенскому заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Вопросы к главе региона возникли после проведения проверки исполнения в Ивановской области законодательства в части соблюдения прав дольщиков, а также в сфере капитального ремонта жилищного фонда.

Проверка показала, что в Ивановской области региональные планы-графики по решению проблем дольщиков не обновляются, а по ряду объектов и вовсе отсутствуют. Мероприятия же в существующих графиках не проработаны, не указаны этапы, конкретные сроки их реализации и восстановления прав дольщиков. Также на завершена актуализация региональных нормативных правовых актов, направленных на закрепление дополнительных гарантий реализации прав граждан в сфере долевого строительства жилья. Не выработано решение по вопросу привлечения дополнительных денежных средств на достройку всех проблемных объектов в целях исключения необоснованного затягивания сроков передачи гражданам жилых помещений.

По данным прокуратуры, уже в течение года в регионе действуют противоречащие градостроительному законодательству нормативные правовые акты, изменения в них так и не внесены.

Отдельно вопросы к исполнительной власти возникли в связи с реализацией программы капремонта многоквартирных домов. Так, более 60 многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Красные сосенки Тейково, не включены в программу, а шесть аварийных многоквартирных домов не исключены из нее. Кроме того, из 542 многоквартирных домов, капитальный ремонт которых предусмотрен программой капремонта в 2018 году, ни один не отремонтирован. При этом задолженность по взносам в фонд достигла 445 млн рублей.

«Указанное может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий программы, недостижение ее целевых индикаторов, что существенно нарушит права и законные интересы граждан», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, что на днях было объявлено о планах по завершению строительства объектов компании СУ-155 в ноябре. Всего на территории Иваново группа компаний СУ-155 не достроила 12 многоэтажных жилых домов. Десять домов введены в эксплуатацию.