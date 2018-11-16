Пятница, 16 Ноября 2018 года
07:43:20 МСК

Путин проведет выездное совещание в Санкт-Петербурге

Экономика

Также президент посетит Санкт-Петербургский международный культурный форум

Москва, 16 ноября 2018, 07:27 — REGNUM  Сегодня, 16 ноября, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург. Президент проведёт выездное совещание по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения, сообщается на сайте Кремля.

О состоянии дел в сфере лекарственного обеспечения выступит глава Минздрава Вероника Скворцова. На выездном совещании речь пойдет о доступности медикаментов для населения. Также участники совещания обсудят качество лекарств и систему льготного обеспечения лекарствами регионов России.

Позже глава Российского государства примет участие в открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. На форум съехались 35 тысяч гостей из 150 стран мира.

Подробнее: В Санкт-Петербурге открылся VII Международный культурный форум

Как сообщало ИА REGNUM, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является ключевым культурным событием года. Тема форума — «Культура как стратегический потенциал страны».

Читайте также: Минздрав РФ предлагает ввести лекарственное страхование

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Программа дополнительного лекарственного обеспечения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить