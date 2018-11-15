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В Санкт-Петербурге открылся VII Международный культурный форум

Культура

Форум продлится три дня

Санкт-Петербург, 15 ноября 2018, 10:28 — REGNUM  15 ноября вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский открыли VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Принять участие в крупнейшем культурном событии 2018 года приехали 35 тысяч специалистов из 150 стран. Работа форума будет разбита на 14 секций, в рамках которых пройдет беспрецедентное количество мероприятий. Большая часть их состоится в Государственном Эрмитаже, Российском этнографическом музее и Центральном выставочном зале «Манеж».

Странами — гостями форума в 2018 году стали Италия и Катар.

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Культурная хроника
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