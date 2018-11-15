В Санкт-Петербурге открылся VII Международный культурный форум

Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM 15 ноября вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский открыли VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Принять участие в крупнейшем культурном событии 2018 года приехали 35 тысяч специалистов из 150 стран. Работа форума будет разбита на 14 секций, в рамках которых пройдет беспрецедентное количество мероприятий. Большая часть их состоится в Государственном Эрмитаже, Российском этнографическом музее и Центральном выставочном зале «Манеж».

Странами — гостями форума в 2018 году стали Италия и Катар.