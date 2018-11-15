Фондовый рынок США открыл торги в «красной зоне» падения индексов

Нью-Йорк, США, , 18:41 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США падают на открытии торгов, 15 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 19,02 пункта (0,08%), до 25 061,48 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 8,06 пункта (0,30%), на уровне 2693,52 пункта. Индекс Nasdaq на открытии снизился на 23,56 пункта (0,33%), до 7112,83 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября фондовый рынок США рос после заявлений Белого дома о возобновлении торговых переговоров с Китаем.

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