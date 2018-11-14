Фондовый рынок США растет в ожидании переговоров с Китаем

Нью-Йорк, США, , 18:37 — REGNUM Фондовый рынок США отреагировал на заявления Белого дома о возобновлении торговых переговоров с Китаем, 14 ноября передает агентство Reuters.

С открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 139,29 пункта (0,55%), до 25 425,78 пункта, индекс S&P 500 вырос на 16,90 пункта (0,62%), на 2739,08 пункта, индекс Nasdaq вырос на 44,77 пункта (0,62%), до 7245,65 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября советник Белого дома Ларри Кадлоу объявил, что США и Китай возобновили торговые переговоры «на всех уровнях». На саммите G20 в Аргентине пройдут переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня.

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