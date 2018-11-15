Падение цен на нефть ещё не завершено

Москва, , 16:01 — REGNUM На протяжении всего октября нефть марки Brent теряла в цене, достигнув $65 за баррель. Цена вернулась к началу 2018 года, откуда стартовали торги. Это означает, что свои позиции покинули все крупные участники, которые закладывались на получение прибыли. Эти факторы дают основание ожидать серьезных проблем в 2019 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Карен Агаджанов.

Падение нефти связано с прогнозами ОПЕК и МЭА, в которых сказано что международное нефтяное предложение на конец 2018 года и 2019 год будет опережает спрос. К тому же неуклонный рост объемов производства обуславливает рост потребления, который находится под угрозой замедления экономики. Эти факторы свидетельствуют о том, что продолжает свое развитие нисходящий тренд по нефти марки Brent. Даже если нисходящий тренд коррекционный, падение все еще не завершено.

«С точки зрения технической картины образуется нисходящая тенденция, с уровнем поддержки $65. С возможными отклонениями $3 — 4. Сегодня, 15 ноября, ожидается отчет по запасам сырой нефти от минэнерго США. Если прогнозы выйдут положительными или лучше данных, предоставленных агентством API, то произойдет стандартизированное отклонение в диапазон уровней $68−69 за баррель в течении двух-трех дней, что создаст отличную возможность трейдерам вновь войти в продажу», — полагает эксперт.

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