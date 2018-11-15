Нефть ждёт новых драйверов для роста

Москва, , 12:35 — REGNUM Цены на нефть 15 ноября неуверенно торгуются в узком ценовом канале после попыток восстановления накануне. По ситуации на утро баррель марки Brent оценивается в 66,5$. Сегодня вечером в 19:00 мск ожидается публикация данных о запасах сырой нефти от минэнерго США, что и станет, вероятнее всего, основополагающим драйвером для нефтяных котировок до конца текущей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

«Поводом для обвала нефтяных цен ранее во вторник послужил доклад ОПЕК, в котором был пересмотрен прогноз по добыче нефти в Америке в сторону повышения, а также понижена оценка уровня мирового спроса на нефтепродукты в 2019 году. Отчет также показал, что страны вне ОПЕК активно наращивают добычу, значительно отклонившись от уровней, определенных соглашением ОПЕК+», — пояснил эксперт.

Развитие слухов о возможности прекращения самого существования ОПЕК в нынешнем виде не добавляет позитива нефтяным котировкам. Тем не менее пока у нефтекартеля в арсенале остается много рычагов по регулированию уровня мировой добычи нефти, что сдерживает цены от дальнейшего обвального снижения.

«На сегодняшний день фундаментальных факторов, оказывающих негативное влияние для нефтяных цен, больше, чем позитивных, однако большая их часть являются временными. Стоит помнить, что Дональд Трамп все-таки разрешил некоторым странам продолжать покупки иранской нефти, а в США происходят ремонтно-профилактические работы на крупнейших НПЗ, что естественным образом вызывает рост на нефтехранилищах. Сегодня можно ожидать коррекции цены на бочку сорта Brent вплоть до $68. Дальнейшее развитие тренда будет зависеть от отчета минэнерго США», — полагает Кузьмин.

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