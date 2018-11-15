Нефть торгуется с лёгким восходящим уклоном

Москва, , 09:29 — REGNUM Ситуация на рынке нефти стабилизируется. По крайней мере, об этом говорит вчерашняя динамика Brent — менее волатильная и более уверенная, даже перед лицом очередного медвежьего отчета API. Удержавшись над уровнем 65, котировки закрылись в плюсе неподалеку от отметки $66 и сохраняют легкий восходящий уклон сегодня, 15 ноября, на утренних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Согласно данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти на сланцевых месторождениях США снова показали масштабный прирост — на 8,8 млн баррелей против прогноза в районе 3,2 млн. При этом запасы бензина увеличились чуть меньше чем на 200 тыс. баррелей, а дистиллятов — сократились на 3,2 млн баррелей, что несколько сгладило общую негативную картину.

«Отсутствие ярко выраженной негативной реакции рынка на релиз говорит о том, что игроки сейчас сосредоточены на вербальных интервенциях ОПЕК+ и ждут дальнейших заявлений от производителей по вопросу сокращения добычи. Именно от этого будут зависеть краткосрочные перспективы Brent», — считает эксперт.

Прекратить падение котировкам помогли слухи о том, что картель и его партнеры планируют урезать производство на 1,4−1,5 млн баррелей, а, возможно, и больше. Теперь рынку необходимо убедиться в том, что экспортеры настроены серьезно. Особо пристальное внимание обращено сейчас на Россию, которая еще не определилась, считает ли нужным возвращаться к снижению добычи.

«Другими словами, если в ближайшее время страны ОПЕК+ продолжат подогревать рынок позитивными заявлениями, Brent удержится на плаву и даже попытается развить импульс восстановления. Без поддержки котировкам будет сложно продвигаться вверх после столь масштабного обвала. Также не стоит забывать о дополнительном факторе риска — отчете минэнерго США, который может указать на рост добычи и подорвать усилия немногочисленных покупателей в сырьевом сегменте», — пояснил Мащенко.

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