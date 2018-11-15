В Москве отчитались о доходах бюджета: налоги принесли прибыль в 1,6 трлн

Москва, , 13:11 — REGNUM Доходы бюджета Москвы за 10 месяцев 2018 года составили порядка 1,94 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 ноября в пресс-службе департамента финансов города Москвы.

Основным источником наполнения столичного бюджета остаются налоговые отчисления. С января по октябрь 2018 года в городскую казну поступило налогов на сумму около 1,6 трлн рублей, что составляет порядка 87,3% от общего объема доходов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост налоговых доходов в бюджет составил 12,7% или 191 млрд рублей.

В структуре налоговых отчислений в бюджет наибольшая часть приходится на НДФЛ. Налог на доходы физических лиц принес столичной казне 730 млрд рублей или 43,1% от общего числа фискальных выплат. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы от НДФЛ выросли на 15,1% или 95,6 млрд рублей.

Налог на прибыль организаций — второй по удельному весу среди фискальных отчислений. С января по октябрь 2018 года в бюджет Москвы поступило 662,9 млрд рублей отчислений от налога на прибыль. Это 39,2% от общего числа налоговых поступлений в казну. За аналогичный период 2017 году этот налог принес бюджету на 58,8 млрд рублей или 9,7% доходов меньше.

Также отмечен прирост выплат от предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. За 10 месяцев 2018 года в столичный бюджет поступило 90,8 млрд рублей по данному налогу, что на 19 млрд рублей или 26,5% больше, чем собрали за аналогичный период 2017 года. По данным департамента, на рост повлияло увеличение числа налогоплательщиков и налогооблагаемой базы.

На неналоговые отчисления пришлось 205,2 млрд рублей, что составляет 10,6% от общего объема поступлений в бюджет. Кассовое исполнение расходов с января по октябрь 2018 года составило порядка 1,58 трлн рублей, 1,52 трлн рублей направили на финансирование госпрограмм.

Всего на реализацию государственных программ пришлось свыше 96% расходов бюджета. Самыми объемными по затратам стали программы: «Развитие транспортной системы», на развитие которой перечислили 343,9 млрд рублей; «Социальная поддержка жителей города Москвы», «получившая» 343,1 млрд рублей и «Столичное образование», на финансирование которой направили 242,4 млрд рублей.

На «Столичное здравоохранение» из бюджета Москвы выделили в два раза меньше, чем на транспорт. Финансирование программы составило 183 млрд рублей. Еще почти 152 млрд поступило из бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. В итоге совокупные расходы на здравоохранение в Москве за 10 месяцев 2018 года составили порядка 334,9 млрд рублей.

Если в 2017 году в Москве отмечали сокращение государственного долга столицы до 34,3 млрд рублей, то в 2018 году эта цифра не изменилась — госдолг сохранился на прежнем уровне и составил 1,6% от объема доходов московской казны.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, департаменты Москвы начали отчитываться о запланированных расходах Москвы на профильные программы в 2019—2021 годах, согласно новому бюджету. Так, расходы на мероприятия экологической направленности, предусмотренные проектом бюджета закона города Москвы на 2019−2021 годы, составят 228 млрд рублей. Здравоохранение непосредственно из бюджета столицы профинансируют в размере порядка 198,7 млрд рублей.

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