Руки в казне Москвы. Почему так тихо принимают бюджет

Евгений Цоц, , 13:43 — REGNUM

Сундук с деньгами — огромный соблазн даже для самого честного человека. Особенно когда никто не смотрит и можно свободно засунуть руку внутрь. Что же взять с властей предержащих, в бескорыстии которых небезосновательно принято сомневаться? Особенно когда у них в руках такой большой сундук, как казна города Москвы.

Эти грустные рассуждения приходят в голову, когда читаешь информацию о новом бюджете столицы. Напомним, он стал первым после избрания Сергея Собянина на новый срок. Первый послевыборный, а значит, дамоклов меч чаяний электората над головой больше не висит. Подготовлен бюджет сразу на три года: с 2019 по 2021. Мосгордума без лишнего шума уже успела его принять в первом чтении. Впереди второе и третье, но поскольку ни о какой дискуссии говорить не приходится, можно не сомневаться, финансовый документ пройдет и их.

Цифры есть в открытом доступе. В разделе «Общегосударственные вопросы» в 2019 году запланирован существенный рост, с 223,3 млрд рублей до 252,5 млрд рублей. Да, власть открыто и без громких объяснений повышает на 29 млрд расходы на саму себя. К примеру, все расходы Саратова, крупного областного центра, уложились в 2017 году в 11 млрд рублей.

Большая часть расходов скрыта в подразделе «Другие общегосударственные вопросы» — 151,7 млрд в 2018-м и 180 млрд в проекте 2019-го. Обычно здесь отражаются расходы, связанные с закупками и снабжением, эксплуатацией автопарков, зданий, принадлежащих органам власти или занимаемых ими, управлением госсобственностью, например, акциями предприятий, статистическими исследованиями, а также бюджетными кредитами и ссудами.

Чиновники и депутаты скажут: да, тратим, но можем себе позволить. Москва — богатый город, доходы которого растут. И, возможно, такая логика имела бы право на существование. В 2019 году действительно ожидаются рекордные 2,6 трлн рублей, сразу на 276 млрд больше, чем в текущем. Но смотрим другие статьи расходов.

На здравоохранение в целом происходит сокращение с 202,6 млрд в 2018 году до 198,7 млрд в 2019 году. В том числе отрицательная динамика по стационарной медицинской помощи — больницам.

Физическая культура и спорт в 2019 году, если проект бюджета утвердят, недополучат сразу 5 млрд — финансирование уменьшится с 37,6 млрд до 32,4 млрд. В том числе 200 млн «сэкономят» на массовом спорте. В текущем году траты на спорт упали еще резче — на 16 млрд, чего москвичи, возможно, не заметили из-за эйфории мундиаля. В 2020 году урезания продолжатся. Власти Москвы разлюбили спорт.

Цинизм и потребительское отношение сочится из строки «Пенсионное обеспечение». Это так называемая «московская надбавка» пожилым людям. В год выборов расходы на выплаты им увеличили со 113,5 млрд до 140,4 млрд, а вот в ближайшие три года изменение этой цифры вообще не предусмотрено. Попользовались на выборах?

А давайте вспомним, сколько вопросов есть к московской экологии. Плохой воздух, выбросы, выхлопы, высокая плотность застройки. Москвичи не устают жаловаться СМИ и соцсетям. Но ни мэрия, ни Мосгордума их, получается, не слышат. В бюджете на 2019 год статья «Охрана окружающей среды» урезана почти на 20% — с 9,9 млрд рублей до 8 млрд рублей.

Снизятся расходы даже на дорожное хозяйство — со 152,1 млрд до 151,5 млрд рублей.

Зато заметно подросла статья расходов «Благоустройство» — с 217 до 244 млрд рублей. А это значит, в 2019 году будет еще больше перекопанных тротуаров и уложенной плитки. Ну и почти в полтора раза увеличилась статья «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — с 21,6 до 30,4 млрд рублей. Чтобы с большей охотой защищали такой порядок?

В самом большом мегаполисе Европы казной распоряжаются с легкостью и без оглядки на горожан, будто это не цивилизованное общество, а владения диктатора. Формально в рамках закона бюджет Москвы отворачивается от москвичей, но щедр к власти.