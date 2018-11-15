У нефти есть потенциал для движения вверх

Москва, , 07:13 — REGNUM На ICE 14 ноября нефть марки Brent подросла на 3,84%, до $67,74 за баррель. Пока рано говорить о том, что это было — «отскок дохлой кошки» или возвращение рыночного тренда в нормальное русло. Скорее всего, 13 ноября рынок испугался жестких заявлений Дональда Трампа о том, что цена на нефть «должна быть ниже» на фоне высокого объема предложения, а 14 ноября негатив был уже учтен в цене, заявила корреспонденту заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Сегодня, 15 ноября, выходят данные по коммерческим запасам нефти в США. Рынок ожидает, что товарные запасы за неделю выросли на 3 млн баррелей, что меньше, чем неделей ранее. По поводу фундаментальных движений рынка пока говорить сложно: Международное энергетическое агентство, а ранее ОПЕК выступили с «медвежьими» прогнозами по динамике спроса и предложения на рынке на 2019 год.

В принципе у цены Brent есть потенциал для движения в область $63 за баррель, но на этом уровне будет находиться уже сильная поддержка, и с этого уровня может начаться возобновление роста выше $70−72 за баррель. С учетом сложившейся конъюнктуры рынка и начавшегося восстановления котировок нефти 15 ноября актуальный диапазон для Brent находится на уровне в $66−68 за баррель.

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