Путин считает Корею одним их ключевых партнёров России в Азии

Сингапур, , 13:34 — REGNUM Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене обсудили сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Встреча состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН в Снгапуре, сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства заявил, что Корею — один из ключевых партнёров России в Азии. «Обе страны работают на международной арене, в том числе по разрешению главного вопроса, самого чувствительного — по разрешению северокорейской ядерной проблемы», — отметил Путин.

По его словам, Корея занимает второе место по объёму торгового оборота после Китая. Товарооборот между двумя странами в 20 017 году вырос на 23%, с начала 2018 года ещё на 13%.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН в Сингапуре. В состав АСЕАН входят 10 стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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