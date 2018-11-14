В Дагестане закроют напольные кирпичные заводы

Махачкала, , 12:11 — REGNUM В Дагестане к началу 2019 года будут закрыты кирпичные заводы, работающие напольным методом. Обжиг кирпича открытым способом наносит колоссальный вред экологии, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Глава ведомства Набиюла Карачаев провёл встречу с директорами республиканских заводов по производству кирпича. Он подчеркнул, что открытый метод обжига кирпича негативно влияет на окружающую среду, в частности, загрязняет атмосферу и уничтожает плодородный слой почвы.

Кроме того, это угрожает безопасности полетов воздушных судов, так как в пасмурную погоду дым от печей ухудшает видение для пилотов. Карачаев заявил, что заводам до конца 2018 года необходимо выработать имеющиеся запасы сырья и приостановить производство.

В качестве альтернативы директорам предприятий были предложены новые земельные участки, которые будут отведены под строительство подобных заводов. Но по условию их предоставления на этих площадях должны стоять современные предприятия, отвечающие требованиям экологии и санитарии. Также немаловажным условием станет «чистая» работа: уплата налогов, официальное трудоустройство сотрудников, плата за энергоресурсы.

«Очень много докладывают, что за газ не платят, налоги не платят, занимаются открытым обжигом и т.д. Но больше так работать вы не будете. Теперь ситуация поменялась», — заверил присутствующих Набиюла Карачаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Дагестан взят курс на выведение экономики из тени. В частности, ведётся активная борьба с нелегальной торговлей и перевозкой пассажиров, с теневой деятельностью автозаправок и банкетных залов.

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В марте 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что только с помощью налогов можно вывести экономику региона из того плачевного состояния, в котором она пребывает. Он призвал предпринимателей не доводить дело до проверок, обысков и описи имущества и добровольно начать работать честно.

В июле председатель правительства республики Артем Здунов на совещании при полномочном представителе президента РФ в СКФО Александре Матовникове сообщил, что доля «теневого сектора» в отдельных отраслях экономики Дагестана достигает 60%.