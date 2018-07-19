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Премьер-министр Дагестана: Доля «теневой экономики» в регионе достигает 60%

Экономика

Масштабная инвентаризация всех ресурсов в Дагестане будет завершена уже в августе 2018 года

Махачкала, 19 июля 2018, 17:34 — REGNUM  В отдельных отраслях экономики Дагестана доля «теневого сектора» достигает 60%. Такие данные привел премьер-министр Дагестана Артем Здунов 19 июля в ходе совещания при полномочном представителе президента РФ в СКФО Александре Матовникове.

По словам главы дагестанского правительства, теневая экономика — это прежде всего выпадающие доходы и люди, которые по факту имеют работу, но считаются безработными. В этой связи одна из основных задач органов власти на данном этапе — провести инвентаризацию, считает Здунов.

Он объяснил, что имеет ввиду полную инвентаризацию — и человеческих ресурсов, и финансовых, и земель, и сетевого хозяйства и другого имущества. По уверению главы правительства, масштабная инвентаризация земель и отраслей экономики в Дагестане завершится к концу августа 2018 года.

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Напомним, сегодня, 19 июля, в Дагестан с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников. Он ознакомился с проблемами региона и пообещал поддерживать республику в развитии.

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«Теневая» занятость и борьба с ней
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