Государственный санаторий «Ливадия» в Крыму пустят с молотка

Симферополь, , 10:23 — REGNUM В Крыму распродают движимое и недвижимое имущество государственного санатория «Ливадия», расположенного в Ялте. Объект выставлен на торги с начальной стоимостью в размере 396 млн 591 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства имущественных и земельных отношений 14 ноября.

Общая площадь капитальных строений превышает 15,6 тыс. Открытый аукцион проведёт Государственное автономное учреждение «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

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При этом будущий собственник будет обязан не только осуществить капитальный ремонт и реконструкцию недвижимого имущества санатория «Ливадия», но и сохранить находящиеся на его территории объекты культурного наследия. При этом доступ к водных объектам и береговой полосе санатория останется свободным. Такого одной из условий приобретения объекта.

Напомним, в Государственный реестр курортного фонда РФ внесён 101 крымский санаторий. Из них 46 принадлежат региону. 31 находится в частной собственности, а 19 — в федеральной.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года министерство финансов США ввело очередные санкции против России, под которые попали несколько санаториев, расположенных в Крыму. Это «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», отель Mriya Resort & Spa вблизи Ялты, АО «Крымтеплоэлектроцентраль», зарегистрированные в Крыму ООО «Гарант-СВ» и ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», а также петербургское ООО «Южный проект».

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