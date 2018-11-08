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США ввели санкции против санаториев Крыма

Политика

Минфин США обнародовал новый пакет санкций по Крыму и Донбассу

Вашингтон, 8 ноября 2018, 21:45 — REGNUM  Под новые санкции Вашингтона против России попали несколько санаториев, расположенных в Крыму. Соответствующие данные обнародовала 8 ноября пресс-служба министерства финансов США.

В американский санкционный список дополнительно включены трое физических лиц, а также девять компаний.

В их число вошли санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», отель Mriya Resort & Spa вблизи Ялты, АО «Крымтеплоэлектроцентраль», зарегистрированные в Крыму ООО «Гарант-СВ» и ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», а также петербургское ООО «Южный проект».

Кроме этого, санкции введены в отношении министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики и персонально — заместителя главы этого ведомства Александра Басова.

В чёрный список внесены также экс-сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Сушко и экс-командующий ракетными войсками и артиллерией Минобороны России Владимир Зарицкий.

Напомним, ранее введение Вашингтоном новых санкций по Крыму и Донбассу анонсировал специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Читайте ранее в этом сюжете: США вводят новые санкции по Крыму и Донбассу

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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