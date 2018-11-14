В 2018 году в Китае собрано на 20% больше личных подоходных налогов

Пекин, , 08:22 — REGNUM Министерство финансов Китая сообщило о сборе 1,23 трлн юаней ($178 млрд) личных подоходных налогов за десять месяцев 2018 года, что на 20% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

В октябре личный подоходный налог увеличился на 7%, но сборы оказались на 13,8 процентных пунктов ниже, чем в сентябре, сообщили в министерстве. Это объясняется тем, что, начиная с 1 октября 2018 года, порог освобождения от уплаты подоходного налога увеличился с размера дохода в 3,5 до 5 тыс. юаней в месяц или 60 тыс. юаней в год.

Бюджетные траты при этом с января по октябрь выросли на 7,6% до 17,5 трлн юаней, что составляет 83,6% от запланированного бюджета на текущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Китай импортировал на 9% больше услуг, нежели годом ранее.

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