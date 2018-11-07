Китай импортировал почти на 9% больше услуг в 2018 году, чем годом ранее

Пекин, , 07:18 — REGNUM Импорт Китаем услуг взлетел на 8,9% за девять месяцев 2018 года в сравнении с тем же периодом 2017 года, достигнув отметки 2,61 трлн юаней ($378 млрд), сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Экспорт услуг взлетел на 14%, до отметки 1,27 трлн юаней за тот же период, а торговый дефицит в этой сфере превысил 1,33 трлн юаней, если верить статистике, предоставленной министерством коммерции Поднебесной. Иностранная торговля в сфере новых видов услуг составила 33% от внутренней, показав рост на 20,1%, до отметки 1,28 трлн юаней в период с января по сентябрь текущего года.

Как отмечают в министерстве, экономическая трансформация значительно стимулировала рост импорта услуг высокого качества, из которых импорт финансовых услуг подрос на 22,1% а интеллектуальной собственности — на 24% за тот же период в сравнении с 2017 годом.

Отметим, что в ближайшие пять лет власти Китая ожидают, что общий импорт услуг в указанный период должен достичь отметки $2,5 трлн. При этом импорт Поднебесной услуг должен превысить 10% глобального импорта в этой сфере и превысить 20% общего роста в этой сфере.

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