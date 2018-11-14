Среда, 14 Ноября 2018 года
09:07:52 МСК

Нефть Brent подешевела за сутки на 7%

Экономика

Нефть WTI 13 ноября продавалась по цене ниже $55 за баррель

Нефть Brent подешевела за сутки на 7%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 14 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Мировые цены на нефть марки Brent за сутки 13 ноября упали на 7%. Столь резкое снижение наблюдается впервые с ноября 2017 года, сообщает Reuters.

Так, еще 12 ноября баррель нефти Brent стоил дороже $70, однако 13 ноября цена упала ниже отметки $69 — впервые с апреля 2018 года. К концу суток по московскому времени январские фьючерсы на нефть Brent торговались на отметке $64,91.

Нефть марки WTI в тот же день продавалась по цене ниже $55 за баррель. Цены на нефть снижаются на фоне роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии, а также в связи с послаблениями со стороны Вашингтона для крупнейших потребителей иранского сырья.

Читайте также: «В условиях чрезвычайной ситуации»: почему не дешевеет бензин

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть Brent рухнула до $65 за баррель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить