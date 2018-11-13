Менее аварийное: Минстрой ищет возможности не расселять

Москва, , 15:12 — REGNUM Минстрой намерен уточнить понятие ветхого жилья и продумывает программу по его ремонту, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«Будем предусматривать уточнение критериев отнесения жилья к аварийному, введение понятия ветхого фонда. Сейчас в аварийный фонд попадают и ветхие дома. Безусловно, для ветхих домов, в которых можно провести капитальный ремонт и продлить жизненный цикл дома, соответственно, будет отдельно… надо продумывать отдельную программу», — заявила в Госдуме замглавы Минстроя Наталья Антипина.

Госдума обсуждает продление срока работы Фонда ЖКХ на семь лет.