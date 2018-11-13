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Менее аварийное: Минстрой ищет возможности не расселять

Политика

Речь идет о новых критериях отнесения к аварийному жилью

Менее аварийное: Минстрой ищет возможности не расселять
Chronomarchie
Ветхий дом

Москва, 13 ноября 2018, 15:12 — REGNUM  Минстрой намерен уточнить понятие ветхого жилья и продумывает программу по его ремонту, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«Будем предусматривать уточнение критериев отнесения жилья к аварийному, введение понятия ветхого фонда. Сейчас в аварийный фонд попадают и ветхие дома. Безусловно, для ветхих домов, в которых можно провести капитальный ремонт и продлить жизненный цикл дома, соответственно, будет отдельно… надо продумывать отдельную программу», — заявила в Госдуме замглавы Минстроя Наталья Антипина.

Госдума обсуждает продление срока работы Фонда ЖКХ на семь лет.

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Ликвидация ветхого жилья
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