Роскомнадзор поддержал идею оборотных штрафов вместо блокировки сайтов

Москва, , 14:48 — REGNUM В Роскомнадзоре считают правильной идею введения оборотных штрафов в качестве альтернативы блокировке интернет-ресурсов. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

По его мнению, введение штрафов в размере доли от оборота компании является разумной альтернативой блокировке сайтов лишь в том случае, если повторные нарушения, допущенные администрацией ресурсов, не являются «вопиющими».

"Я сторонник того, чтобы как альтернатива блокировке информации рассматривались штрафы, в том числе, возможно, оборотные», — сказал Жаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 14 ноября представители Роскомнадзора и компании Google встретятся для того, чтобы обсудить исполнение российских законов.

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