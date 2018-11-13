Переговоры между Роскомнадзором и Google ожидаются 14 ноября

Москва, , 12:13 — REGNUM Представители Роскомнадзора и компании Google встретятся 14 ноября, чтобы обсудить исполнение российских законов. Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Делегаты от американской компании приедут на переговоры в Роскомнадзор. 26 ноября ведомство должно передать в суд протокол об административном нарушении в отношении Google, добавил Жаров.

Как сообщало ИА REGNUM, компании Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за невыполнение требований об исключении из поисковой выдачи заблокированных на территории России ресурсов. Поисковику отводился месяц на подключение к федеральной базе данных запрещённых сайтов и запуск процедуры фильтрации поисковых запросов.

В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил неисполнение компанией Google этого требования.

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