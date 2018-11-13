Три четверти российских «Молочных» сосисок не соответствуют стандартам

Москва, , 08:54 — REGNUM В результате проверки 40 торговых марок российских «Молочных» сосисок из 22 регионов страны выявлено, что лишь девять брендов соответствуют требованиям качества и безопасности. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Роскачеством.

Отмечается, что исследования проводились по 70 критериям, в том числе сосиски проверяли на наличие сои и крахмала, антибиотиков, консервантов и зараженность микроорганизмами.

По заключению экспертов, лишь продукция девяти торговых марок соответствует требованиям качества и безопасности и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

В двух торговых марках (производители «Мясокомбинат Псковский» и «Балахоновский мясокомбинат») обнаружены болезнетворные микроорганизмы, в семи марках нашли крахмал, в восьми — запрещенную добавку каррагинан, а сою нашли в продукции трех производителей.

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