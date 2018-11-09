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Минсельхоз РФ: от 8 до 12% российских молочных продуктов — фальсификат

Экономика

От 20% до 62% брендов молока и молочной продукции в розничных торговых сетях не соответствовали установленным показателям качества

Минсельхоз РФ: от 8 до 12% российских молочных продуктов — фальсификат
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Бутылки с молоком

Москва, 9 ноября 2018, 13:04 — REGNUM  На российском рынке молочных продуктов доля фальсификата составляет 8−12%. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

По результатам совместной проверки Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества установлено, что от 20% до 62% брендов молока и молочной продукции в розничных торговых сетях не соответствовали установленным показателям качества.

От 8% до 12% указанной продукции на прилавках — подделка, фальсификат, в состав которого входят более дешевые компоненты, чем заявлены на упаковке (в том числе растительный жир, сухое молоко и др.), отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что в результате проверки Росконтроля семи торговых марок творога 9% жирности производства России все образцы были признаны не соответствующими стандартам качества.

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Кризис качества продуктов питания
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