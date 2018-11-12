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Глава Лукойла назвал потери компании от «заморозки» цен на бензин

Экономика

Лукойл подписал соглашение о мерах по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке

Абу-Даби, 12 ноября 2018, 16:01 — REGNUM  За последние четыре месяца потери компании Лукоил от сдерживания розничных цен на топливо составляют около 8,5 млрд рублей. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил глава компании Вагит Алекперов в кулуарах конференции ADIPEC в Абу-Даби.

«Мы (компания Лукойл), конечно, несем убытки в розничном рынке…, — сказал он. — Наши потери…, это упущенная выгода, где-то в объеме 8,5 млрд рублей».

Алекперов также добавил, что Лукойл подписал соглашение о мерах по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2018 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее ФАС и Минэнерго заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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