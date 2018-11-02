Представитель вице-премьера Козака: Нефтяники выполнили соглашение по ценам

Москва, , 04:04 — REGNUM Достигнутое соглашение о снижении оптовых цен на бензин и дизельное топливо российские нефтяники выполнили, сообщил журналистам Илья Джус, представитель российского вице-премьера Дмитрия Козака.

По его словам, достигнутые договоренности по снижению оптовых цен на бензин и дизельное топливо выполнены нефтяниками по состоянию на 1 ноября, так что можно надеяться на «стабилизацию ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС». Он также отметил, что правительство работает над дополнительными механизмами регулирования нефтяного рынка.

Напомним, российское правительство поставило нефтяникам условие ввести заградительные пошлины на топливо, если те поднимут цены. После переговоров на уровне правительства и глав компаний Козак заявил, что «крайних мер», обещанных руководством российской исполнительной власти, не будет, пока нефтяники соблюдают договоренность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября вице-президент Российского топливного Союза Юрий Матвиейко заявил, что соглашение о заморозке цен на топливо, вероятнее всего, не спасет ситуацию, и подорожания не миновать.

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