Каждый пятый пользователь соцсетей из РФ никогда не менял пароли — опрос

Москва, , 15:06 — REGNUM Более половины российских пользователей соцсетей используют один и тот же пароль на различных платформах, хотя и понимают, что это опасно. Об этом со ссылкой на отчет разработчика антивирусов Avast пишет «Коммерсантъ».

Согласно результатам исследования, в России немногим менее половины (46%) пользователей полагают, что их данные не могут заинтересовать кибермошенников, а одинаковые пароли для всех социальных сетей используют 55% респондентов. Каждый пятый пользователь никогда не менял пароли.

Отмечается, что такой подход к информационной безопасности чреват большими потерями, поскольку злоумышленники могут воспользоваться данными пользователя для доступа к его интернет-банку или кредитной карте.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что в свободном доступе в сети появились личные данные 257 тыс. пользователей соцсети Facebook.

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